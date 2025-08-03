Amalfi kıyılarından gelen lezzet: Delizia al limone tarifi

Delizia al Limone, İtalya’nın özellikle Amalfi kıyılarında doğmuş, ismi gibi “limonun lezizliği” anlamına gelen zarif ve hafif bir tatlıdır. Yoğun limon aroması ve yumuşak kremasıyla yaz sofralarının favorisi olmayı hak eden bu tatlı, hem göze hem damağa hitap eder. İşte evde de hazırlayabileceğiniz pratik Delizia al Limone tarifi...

MALZEMELER

Pandispanya için:

3 adet yumurta

80 g toz şeker

80 g un

Rendelenmiş 1 adet limon kabuğu

Limon kreması için:

300 ml süt

2 adet yumurta sarısı

80 g toz şeker

30 g un

1 adet limonun suyu ve kabuğu

100 ml krema

Islatmak için:

100 ml su

50 g toz şeker

30 ml limoncello likörü (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Pandispanyayı hazırlayın:

Yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar çırpın. Unu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip spatula ile söndürmeden karıştırın. Yağlı kağıt serili tepsiye minik yuvarlaklar (veya muffin kalıplarında) dökün. 170°C’de yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Limon kremasını pişirin:

Sütü bir tencerede kaynama noktasına getirin. Ayrı bir kapta yumurta sarısı ve şekeri çırpın, unu ekleyin. Sıcak sütü yavaşça bu karışıma döküp karıştırın ve tekrar ocağa alın. Kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra limon suyu ve kabuğunu ekleyin. Soğuyunca çırpılmış kremayı ekleyip homojen hale getirin.

Şerbeti hazırlayın:

Suyu ve şekeri kaynatın, ocaktan aldıktan sonra limoncello ekleyin.

Birleştirme:

Pandispanyaları şerbetle ıslatın. Ortalarını hafifçe oyun ve limon kreması ile doldurun. Üstlerini de krema ile kaplayarak yuvarlak formda pürüzsüz hale getirin.

Soğutun ve servis edin:

Tatlıları buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Üzerine biraz rendelenmiş limon kabuğu serpip servis edin.