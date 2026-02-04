Anadolu mutfağından klasik bir lezzet: Bamya çorbası tarifi

Bamya çorbası, özellikle Orta Anadolu ve Güneydoğu mutfağında sıkça yapılan, etli ya da etsiz olarak hazırlanabilen geleneksel bir yemektir. Doğru pişirme tekniğiyle hazırlandığında bamyanın salyalanması önlenir ve berrak kıvamlı, lezzetli bir çorba elde edilir.

MALZEMELER

250 g kuru bamya

200 g kuşbaşı dana eti

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet limonun suyu

5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

(İsteğe bağlı) Pul biber

YAPILIŞ

Kuru bamyanın iplerini çıkarın ve limonlu suda 10 dakika haşlayıp süzün.

Tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtın, yemeklik doğranmış soğanı kavurun.

Kuşbaşı eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Salçaları ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırın.

Sıcak suyu ilave edin, etler yumuşayana kadar pişirin.

Haşlanmış bamya, tuz ve baharatları ekleyin.

Kısık ateşte 10–15 dakika daha pişirin.

Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyin ve karıştırın.