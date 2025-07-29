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Anadolu mutfağından nefis bir meze: Ispanak borani

Anadolu mutfağından nefis bir meze: Ispanak borani

29.07.2025 10:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Anadolu mutfağından nefis bir meze: Ispanak borani

Ispanak ve yoğurdun muhteşem uyumuyla hazırlanan bu hafif meze, hem besleyici hem de pratikliğiyle sofralarınıza lezzet katıyor.

Hem sağlıklı hem de doyurucu bir meze arayanların favorisi olan ıspanak borani, yoğurt ve zeytinyağının nefis uyumunu yeşil ıspanak yapraklarıyla birleştiriyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis ıspanak borani tarifi...

MALZEMELER

  • 500 gram taze ıspanak
  • 1 adet kuru soğan
  • 2–3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1,5 su bardağı süzme yoğurt
  • 2–3 diş sarımsak
  • Tuz

Üzeri için: Kırmızı pul biber ve zeytinyağı

YAPILIŞI

 Ispanakları iyice yıkayın, iri parçalar hâlinde doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Doğradığınız ıspanakları ekleyin, yumuşayıp suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Bir kâsede yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın.

Kavrulan ve soğuyan ıspanakları yoğurtla harmanlayın, karıştırın.

Servis tabağına aldıktan sonra üzerine pul biber ve zeytinyağı gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.

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