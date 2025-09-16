Anadolu mutfağından sofralara: MasterChef soğan dolması tarifi

Türk mutfağının köklü ve özel yemeklerinden biri olan soğan dolması, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da sıkça yapılır. Katları ayrılarak hazırlanan soğanların içerisine baharatlı pirinç harcı doldurulur ve kısık ateşte pişirilerek sofralara taşınır. Hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu lezzetiyle öne çıkan soğan dolması, yoğurt eşliğinde servis edildiğinde daha da lezzetli hale gelir. Peki, Anadolu mutfağından sofralara gelen bu yemek nasıl yapılır? İşte adım adım MasterChef soğan dolması tarifi…
Malzemeler
- 6-8 adet orta boy kuru soğan
- 1,5 su bardağı pirinç
- 2 adet kuru soğan (iç harç için, ince doğranmış)
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- Tuz
- Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
Sosu için
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1,5 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Kuru soğanların kabuklarını soyun.
- Ortadan hafifçe yarık açmadan, boyuna derin kesikler atın.
- Kaynar suda 5 dakika haşlayın, ardından soğuk suya alarak katlarını ayırın.
- Zeytinyağında ince doğranmış soğanı pembeleştirin.
- Salçaları ekleyip kavurun.
- Pirinci yıkayıp ekleyin, birkaç dakika kavurun.
- Baharatları, tuzu, maydanozu ve nar ekşisini katın.
- Haşlanıp katları ayrılmış soğan yapraklarının içine iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın.
- Tencereye yan yana dizin.
- Küçük bir kasede salçayı zeytinyağı ve sıcak suyla açın.
- Dolmaların üzerine gezdirin, hafif üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
- Dolmaların üzerine bir tabak kapatın.
- Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin.