Anadolu mutfağından sofralara: MasterChef soğan dolması tarifi

Türk mutfağının köklü ve özel yemeklerinden biri olan soğan dolması, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da sıkça yapılır. Katları ayrılarak hazırlanan soğanların içerisine baharatlı pirinç harcı doldurulur ve kısık ateşte pişirilerek sofralara taşınır. Hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu lezzetiyle öne çıkan soğan dolması, yoğurt eşliğinde servis edildiğinde daha da lezzetli hale gelir. Peki, Anadolu mutfağından sofralara gelen bu yemek nasıl yapılır? İşte adım adım MasterChef soğan dolması tarifi…

Malzemeler

6-8 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan (iç harç için, ince doğranmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı