Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Etli kapama tarifi

Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan etli kapama, sabırla pişirilen yumuşacık etleri, tereyağlı pirinç pilavıyla buluşturan geleneksel bir yemektir. Özellikle Trakya ve Balkan kökenli mutfaklarda sıkça yer alan bu yemek, misafir sofralarının en özel ana yemeklerinden biri olarak bilinir. Evde hazırlaması sanıldığı kadar zor olmayan etli kapama, doğru pişirme süresiyle gerçek lezzetine ulaşır.

ETLİ KAPAMA TARİFİ

Malzemeler

600 gram kemikli kuzu eti (but ya da incik)

2 su bardağı pirinç

1 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı sıcak et suyu

Tuz ve karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı