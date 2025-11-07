Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Etli kapama tarifi

Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan etli kapama, sabırla pişirilen yumuşacık etleri, tereyağlı pirinç pilavıyla buluşturan geleneksel bir yemektir. Özellikle Trakya ve Balkan kökenli mutfaklarda sıkça yer alan bu yemek, misafir sofralarının en özel ana yemeklerinden biri olarak bilinir. Evde hazırlaması sanıldığı kadar zor olmayan etli kapama, doğru pişirme süresiyle gerçek lezzetine ulaşır.
ETLİ KAPAMA TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram kemikli kuzu eti (but ya da incik)
- 2 su bardağı pirinç
- 1 adet büyük soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 su bardağı sıcak et suyu
- Tuz ve karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı
- Eti yıkayıp süzün, tencereye alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
- Etler yumuşayana kadar haşlayın, ardından suyunu süzün (bu suyu pilav için saklayın).
- Pirinci yıkayıp nişastasını gidene kadar durulayın, ılık tuzlu suda 20 dakika bekletin.
- Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın, yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurun.
- Haşlanmış etleri ekleyin, karabiber, kekik ve kırmızı biberle tatlandırın.
- Geniş bir fırın kabına önce pirinci yayın, üzerine etleri dizin.
- Et suyunu dikkatlice kabın kenarından dökün.
- Üzerini kapatacak şekilde yağlı kağıt ve alüminyum folyo serin.
- 180°C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
- Fırından çıkarınca 10 dakika dinlendirin, ardından sıcak servis edin.