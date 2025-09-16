Anadolu mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef mumbar dolması tarifi

Anadolu mutfağının en sevilen ve en özel yemeklerinden biri olan mumbar dolması, hem doyurucu hem de eşsiz lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıkça yapılan bu tarif, etin ve baharatların muhteşem uyumunu yansıtır. Siz de evinizde adım adım hazırlayabileceğiniz bu lezzeti sevdiklerinize sunabilirsiniz. Peki, Anadolu mutfağının bu geleneksel lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes MasterChef mumbar dolması tarifi...

MUMBAR DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

1 kilo temizlenmiş mumbar

300 gram kıyma

1 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım demet maydanoz

2 su bardağı su

MUMBAR DOLMASI YAPILIŞI

Soğanları ince doğrayıp sıvı yağda kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip biraz pişirin.

Pirinci yıkayıp ekleyin.

Salça, baharatlar ve ince kıyılmış maydanozu da ilave ederek karıştırın.

Temizlenmiş mumbarların içine hazırladığınız harcı çok sıkı olmayacak şekilde doldurun.

Doldurduğunuz mumbarları tencereye dizin, üzerine su ekleyin ve orta ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin.

Sıcak olarak dilimleyip üzerine yoğurt ya da salçalı sosla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!