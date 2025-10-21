Anadolu mutfağının şifa kaynağı: Yayla Çorbası Tarifi

Türk mutfağının en klasik çorbalarından biri olan yayla çorbası, yoğurdun besleyici gücüyle pirincin doyuruculuğunu buluşturur. Özellikle mideyi rahatlatan, bağışıklığı güçlendiren ve hastalık zamanlarında şifa niyetine yapılan bu çorba, nane ve tereyağı ile taçlanır.
YAYLA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 çay bardağı pirinç
- 1,5 su bardağı yoğurt (süzme ya da ev yoğurdu)
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- 5 su bardağı su (et suyu da kullanılabilir)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- Tuz
Yapılışı
- Pirinci yıkayıp süzün, tencereye alın ve 4 bardak suyla haşlayın.
- Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.
- Haşlanan pirincin suyundan 1 kepçe alıp yoğurtlu karışıma azar azar ekleyerek terbiyeyi ılıtın.
- Hazırladığınız terbiyeyi tencereye yavaş yavaş ekleyin, sürekli karıştırarak çorbanın kesilmesini önleyin.
- Çorba kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5-6 dakika daha pişirin.
- Küçük bir tavada tereyağını eritip naneyi kavurun.
- Naneli tereyağını çorbanın üzerine gezdirin ve karıştırın.
- Sıcak olarak servis edin.