Anadolu mutfağının şifa kaynağı: Yayla Çorbası Tarifi

Türk mutfağının en klasik çorbalarından biri olan yayla çorbası, yoğurdun besleyici gücüyle pirincin doyuruculuğunu buluşturur. Özellikle mideyi rahatlatan, bağışıklığı güçlendiren ve hastalık zamanlarında şifa niyetine yapılan bu çorba, nane ve tereyağı ile taçlanır.

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı pirinç

1,5 su bardağı yoğurt (süzme ya da ev yoğurdu)

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı su (et suyu da kullanılabilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

Yapılışı