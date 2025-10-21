Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu mutfağının şifa kaynağı: Yayla Çorbası Tarifi

Anadolu mutfağının şifa kaynağı: Yayla Çorbası Tarifi

21.10.2025 23:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Anadolu mutfağının şifa kaynağı: Yayla Çorbası Tarifi

Süzme yoğurt, pirinç ve nane ile hazırlanan yayla çorbası, Anadolu sofralarının en sevilen ve şifa dolu lezzetlerinden biridir. Hafif yapısı ve ferahlatıcı tadıyla hem kışın hem yazın tercih edilen bu çorba, sofralara lezzet katıyor. İşte adım adım yayla çorbası tarifi…

Türk mutfağının en klasik çorbalarından biri olan yayla çorbası, yoğurdun besleyici gücüyle pirincin doyuruculuğunu buluşturur. Özellikle mideyi rahatlatan, bağışıklığı güçlendiren ve hastalık zamanlarında şifa niyetine yapılan bu çorba, nane ve tereyağı ile taçlanır.

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1,5 su bardağı yoğurt (süzme ya da ev yoğurdu)
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 5 su bardağı su (et suyu da kullanılabilir)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • Tuz

Yapılışı

  1. Pirinci yıkayıp süzün, tencereye alın ve 4 bardak suyla haşlayın.
  2. Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.
  3. Haşlanan pirincin suyundan 1 kepçe alıp yoğurtlu karışıma azar azar ekleyerek terbiyeyi ılıtın.
  4. Hazırladığınız terbiyeyi tencereye yavaş yavaş ekleyin, sürekli karıştırarak çorbanın kesilmesini önleyin.
  5. Çorba kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5-6 dakika daha pişirin.
  6. Küçük bir tavada tereyağını eritip naneyi kavurun.
  7. Naneli tereyağını çorbanın üzerine gezdirin ve karıştırın.
  8. Sıcak olarak servis edin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #çorba #yayla çorbası