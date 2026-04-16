Anadolu mutfağının tarihi yemeği: Bulgur pilavı

Mutfak literatüründe "toprağın en eski hediyesi" olarak tanımlanan bulgur pilavı, Mezopotamya’dan günümüze taşınan en köklü gastronomi miraslarından biridir. Onu sıradan bir lapa veya garnitürden ayıran en temel fark, bulgurun suyla olan o hassas matematiksel oranı ve nişastasını koruma biçimidir.
BULGUR PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı iri pilavlık bulgur
- 1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 adet yeşil sivri biber (küçük doğranmış)
- 1 adet kırmızı kapya biber (küçük doğranmış)
- 2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya küçük küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası + yarım yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı + 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 4 su bardağı sıcak su (Et suyu veya tavuk suyu lezzeti ikiye katlar)
- Tuz, karabiber, bir tutam kuru nane ve isteğe bağlı bir çay kaşığı pul biber
Yapılışı
- Temel Hazırlık: Geniş tabanlı bir tencerede sıvı yağ ve tereyağını eritin. Soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından biberleri ilave edip diriliklerini kaybedene kadar 2-3 dakika daha çevirin.
- Aroma Katmanı: Salçaları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından domatesleri ilave edin. Domatesler suyunu hafifçe çekip sos kıvamına gelene kadar pişirin.
- Bulgurla Buluşma: Bulguru tencereye ekleyin. Püf Noktası: Bulguru yıkamadan veya sadece tozundan arındıracak kadar hızlıca yıkayıp süzerek ekleyin. Bulguru sosla birlikte 2-3 dakika kavurarak her bir tanenin yağla mühürlenmesini sağlayın.
- Su Matematiği: Sıcak et suyunu veya suyu ekleyin. Baharatları (tuz, karabiber, nane) ilave edip bir tur karıştırın.
- Pişirme Disiplini: Tencerenin kapağını kapatın. Önce yüksek ateşte kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra altını tamamen kısın. Bulgurlar suyu tamamen çekip üzerinde küçük delikler oluşana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) kapağı hiç açmadan pişirin.
- Demleme Ritüeli: Ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağı tekrar kapatın. Pilavı en az 15-20 dakika demlenmeye bırakın.