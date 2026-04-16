Anadolu mutfağının tarihi yemeği: Bulgur pilavı

Mutfak literatüründe "toprağın en eski hediyesi" olarak tanımlanan bulgur pilavı, Mezopotamya’dan günümüze taşınan en köklü gastronomi miraslarından biridir. Onu sıradan bir lapa veya garnitürden ayıran en temel fark, bulgurun suyla olan o hassas matematiksel oranı ve nişastasını koruma biçimidir.

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı iri pilavlık bulgur

1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil sivri biber (küçük doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (küçük doğranmış)

2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya küçük küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası + yarım yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı + 2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı sıcak su (Et suyu veya tavuk suyu lezzeti ikiye katlar)

Tuz, karabiber, bir tutam kuru nane ve isteğe bağlı bir çay kaşığı pul biber

Yapılışı