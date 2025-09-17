Anadolu mutfağının vazgeçilmezi: Biber dolması tarifi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan biber dolması, özellikle yaz aylarında taze dolmalık biberlerle yapıldığında sofralara renk katıyor. Pirinç, soğan, domates ve çeşitli baharatlarla hazırlanan iç harç, dolmalık biberlerin içine doldurularak kısık ateşte pişiriliyor. İster zeytinyağlı soğuk servis edilen şekliyle, ister kıymalı etli haliyle hazırlansın, biber dolması Anadolu mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte adım adım biber dolması tarifi...

Malzemeler

10 adet dolmalık biber

1,5 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

2 adet domates (rendelenmiş)

Yarım demet maydanoz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz, karabiber, pul biber

1 su bardağı sıcak su

Etli yapmak isteyenler için: 200 g kıyma eklenebilir.

Yapılışı