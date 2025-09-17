Anadolu mutfağının vazgeçilmezi: Biber dolması tarifi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan biber dolması, özellikle yaz aylarında taze dolmalık biberlerle yapıldığında sofralara renk katıyor. Pirinç, soğan, domates ve çeşitli baharatlarla hazırlanan iç harç, dolmalık biberlerin içine doldurularak kısık ateşte pişiriliyor. İster zeytinyağlı soğuk servis edilen şekliyle, ister kıymalı etli haliyle hazırlansın, biber dolması Anadolu mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte adım adım biber dolması tarifi...
Malzemeler
- 10 adet dolmalık biber
- 1,5 su bardağı pirinç
- 2 adet kuru soğan
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- Yarım demet maydanoz
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Tuz, karabiber, pul biber
- 1 su bardağı sıcak su
- Etli yapmak isteyenler için: 200 g kıyma eklenebilir.
Yapılışı
- İnce doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar çevirin. Pirinç, rendelenmiş domates ve baharatları ekleyerek birkaç dakika kavurun. Ardından ince kıyılmış maydanozu ilave edip karıştırın.
- Dolmalık biberlerin kapak kısmını kesin, içlerini temizleyin. Hazırladığınız harcı biberlerin içine çok sıkı olmayacak şekilde doldurun.
- Biberleri tencereye yerleştirin. Üzerine kapak niyetine domates dilimleri koyabilirsiniz.
- Üzerine 1 su bardağı sıcak su gezdirin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Zeytinyağlı yapıldıysa soğuk, etli yapıldıysa sıcak servis edin.