Anadolu’nun beyaz incisi yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası, yoğurdun ferahlatıcı lezzetini pirincin doyuruculuğuyla buluşturuyor. Üzerine dökülen tereyağlı nane sosuyla adeta şifa kaynağına dönüşen bu geleneksel çorba, hem soğuk kış günlerinde iç ısıtıyor hem de yaz aylarında hafifliğiyle ferahlatıyor.
Malzemeler
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- 5 su bardağı su (isteğe bağlı olarak yarısı et veya tavuk suyu olabilir)
- Tuz
Terbiyesi için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- İsteğe bağlı: pul biber
Yapılışı
- Küçük bir tencereye 2 yemek kaşığı pirinci alın, üzerine 1 su bardağı su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.
- Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın. Karışım pürüzsüz olmalı.
- Haşlanan pirinçlerin üzerine 5 su bardağı suyu (veya su + et/tavuk suyunu) ekleyin. Kaynamaya başlayınca yoğurtlu terbiyeyi azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin.
- (Bu aşamada kesilmemesi için karıştırmayı bırakmayın.)
- Çorba kaynadıktan sonra altını kısın, tuzunu ekleyin. 10-15 dakika ara ara karıştırarak pişirin.
- Küçük bir tavada tereyağı ve zeytinyağını kızdırın, içine nane ve isteğe göre pul biber ekleyin. Kısa bir süre kızdırıp çorbaya dökün.
- Sıcak servis edin. Üzerine taze nane veya limon da eklenebilir.