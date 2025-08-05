Anadolu’nun beyaz incisi yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası, yoğurdun ferahlatıcı lezzetini pirincin doyuruculuğuyla buluşturuyor. Üzerine dökülen tereyağlı nane sosuyla adeta şifa kaynağına dönüşen bu geleneksel çorba, hem soğuk kış günlerinde iç ısıtıyor hem de yaz aylarında hafifliğiyle ferahlatıyor.

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

5 su bardağı su (isteğe bağlı olarak yarısı et veya tavuk suyu olabilir)

Tuz

Terbiyesi için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

İsteğe bağlı: pul biber

Yapılışı