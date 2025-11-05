Anadolu'nun efsanelerinden biri: Tandır kebabı tarifi

Tandır kebabı, Türk mutfağının tarihî ve kültürel mirasını taşıyan en eski et yemeklerinden biridir. Adını, etin toprak tandır ocaklarında ağır ağır pişirilmesinden alır. Günümüzde tandır ocakları yerini fırınlara bıraksa da, yumuşacık dokusu ve kendine özgü kokusuyla bu yemek hâlâ Anadolu’nun simge lezzetlerinden biri olarak sofralarda yerini koruyor.
TANDIR KEBABI TARİFİ
Malzemeler:
- 1,5 kg kuzu but (kemikli)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 dal taze biberiye (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Eti hazırlayın: Kuzu butu yıkayıp kurulayın. Geniş bir kapta tuz, karabiber ve kekik ile ovun.
- Tereyağı ile mühürleyin: Tencereye tereyağını ekleyip eti yüksek ateşte her iki tarafı kızarana kadar mühürleyin. Bu işlem etin suyunu içinde tutacaktır.
- Pişirme aşaması: Mühürlenen eti fırın tepsisine alın. Üzerine sıcak suyu gezdirip fırın poşetine veya alüminyum folyoya sarın.
- Fırında tandır: 180 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık 3 saat pişirin. Et, kemiğinden ayrılacak kadar yumuşak hale gelmeli.
- Servis öncesi: Piştikten sonra etin üzerini açıp 10 dakika kadar fırının ızgara kısmında kızartarak nar gibi bir renk almasını sağlayın.