Anadolu'nun efsanelerinden biri: Tandır kebabı tarifi

Tandır kebabı, Türk mutfağının tarihî ve kültürel mirasını taşıyan en eski et yemeklerinden biridir. Adını, etin toprak tandır ocaklarında ağır ağır pişirilmesinden alır. Günümüzde tandır ocakları yerini fırınlara bıraksa da, yumuşacık dokusu ve kendine özgü kokusuyla bu yemek hâlâ Anadolu’nun simge lezzetlerinden biri olarak sofralarda yerini koruyor.

TANDIR KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

1,5 kg kuzu but (kemikli)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 su bardağı sıcak su

1 dal taze biberiye (isteğe bağlı)

Yapılışı: