Anadolu'nun en özel lezzetlerinden biri: İçli köfte tarifi

Türk mutfağının en zahmetli ama en lezzetli yemeklerinden biri olan içli köfte, Gaziantep’ten Hatay’a, Malatya’dan Adana’ya kadar pek çok şehirde farklı yorumlarla karşımıza çıkar. İnce bulgurdan hazırlanan dış kabuğu, ceviz ve baharatlarla lezzetlenen kıymalı iç harcıyla birleştiğinde damakta unutulmaz bir tat bırakır. Özel günlerde, davet sofralarında ve aile yemeklerinde içli köfte, Anadolu mutfağının zarif bir incisi olarak öne çıkar.
İÇLİ KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
Dışı için:
- 2 su bardağı ince köftelik bulgur
- 1 çay bardağı irmik
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz, karabiber, kimyon
- Ilık su (yoğurmak için)
İçi için:
- 250 gram kıyma
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
Yapılışı
- Tavaya yağı alın, kıymayı kavurun. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin. Salça, baharatlar ve cevizi ekleyerek karıştırın. Soğuması için kenara alın.
- Bulgur ve irmiği bir kaba alın, üzerine sıcak su ekleyerek şişmeye bırakın. Yumurta, un, salça ve baharatları ekleyerek yoğurun. Elinize yapışmayan, şekil alabilecek bir hamur elde edin.
- Avucunuza ceviz büyüklüğünde hamur alın. Ortasını oyup iç harçtan koyun ve dikkatlice kapatın. Uçları sivri olacak şekilde köfteleri şekillendirin.
- Derin yağda kızarana kadar pişirin.
- Tuzlu kaynar suda dağılmayacak şekilde haşlayın.