Anadolu'nun en özel lezzetlerinden biri: İçli köfte tarifi

Türk mutfağının en zahmetli ama en lezzetli yemeklerinden biri olan içli köfte, Gaziantep’ten Hatay’a, Malatya’dan Adana’ya kadar pek çok şehirde farklı yorumlarla karşımıza çıkar. İnce bulgurdan hazırlanan dış kabuğu, ceviz ve baharatlarla lezzetlenen kıymalı iç harcıyla birleştiğinde damakta unutulmaz bir tat bırakır. Özel günlerde, davet sofralarında ve aile yemeklerinde içli köfte, Anadolu mutfağının zarif bir incisi olarak öne çıkar.

İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Dışı için:

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, kimyon

Ilık su (yoğurmak için)

İçi için:

250 gram kıyma

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

Yapılışı