Anadolu’nun eşsiz lezzeti: Kayseri Mantısı tarifi

Türk mutfağının dünyaca ünlü yemeklerinden biri olan mantı, özellikle Kayseri ile özdeşleşmiş durumda. Küçük boyutları ve özel sunumuyla dikkat çeken Kayseri mantısı, sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla servis edildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Hem emek isteyen hem de bir o kadar keyifli bir tarif olan mantı, aile sofralarının ve özel günlerin vazgeçilmezi.

KAYSERİ MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

200 gr kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Üzeri için:

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

Pul biber, nane

Yapılışı