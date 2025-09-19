Anadolu’nun eşsiz lezzeti: Kayseri Mantısı tarifi

Türk mutfağının dünyaca ünlü yemeklerinden biri olan mantı, özellikle Kayseri ile özdeşleşmiş durumda. Küçük boyutları ve özel sunumuyla dikkat çeken Kayseri mantısı, sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla servis edildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Hem emek isteyen hem de bir o kadar keyifli bir tarif olan mantı, aile sofralarının ve özel günlerin vazgeçilmezi.
KAYSERİ MANTISI TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı su (kontrollü ekleyin)
İç harcı için:
- 200 gr kıyma
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
- Tuz, karabiber
Üzeri için:
- 2 su bardağı yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- Pul biber, nane
Yapılışı
- Un, yumurta, tuz ve suyu karıştırıp sert bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru ince yufka şeklinde açın, küçük kareler halinde kesin.
- Her karenin ortasına kıymalı harçtan küçük parçalar koyun ve bohça şeklinde kapatın.
- Mantıları kaynar tuzlu suda haşlayın, süzerek servis tabağına alın.
- Üzeri için yoğurdu sarımsakla karıştırın, mantıların üzerine dökün.
- Tereyağını eritip salça, pul biber ve nane ile sos hazırlayın. Yoğurdun üzerine gezdirin.
- Sıcak servis edin.