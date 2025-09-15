Anadolu’nun lezzet hazinesi: Orman Kebabı tarifi

Anadolu mutfağının köklü tariflerinden biri olan Orman Kebabı, et ve sebzelerin uyumunu sofralara taşıyor. Genellikle kuzu veya dana etiyle hazırlanan bu özel yemek, patates, havuç ve bezelye gibi sebzelerle harmanlanarak lezzetine lezzet katıyor. Hem doyurucu hem de besleyici olan Orman Kebabı, aile sofralarının ve davet menülerinin vazgeçilmezlerinden.
ORMAN KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr kuşbaşı dana veya kuzu eti
- 2 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 su bardağı bezelye
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
- 3 su bardağı sıcak su veya et suyu
- Tuz, karabiber, pul biber, kekik
Yapılışı
- Etleri tencereye alıp kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Üzerine sıvı yağı ve tereyağını ekleyin, doğranmış soğan ve sarımsaklarla birlikte birkaç dakika daha kavurun.
- Salçaları ilave edip karıştırın, ardından sıcak suyu ekleyin. Etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.
- Küp doğranmış patates, havuç ve bezelyeleri tencereye ekleyin.
- Tuz ve baharatlarını katın, sebzeler de yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.
- Orman Kebabınızı sıcak olarak servis edin. Yanında pilav veya taze ekmekle sunabilirsiniz.