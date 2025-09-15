Anadolu’nun lezzet hazinesi: Orman Kebabı tarifi

Anadolu mutfağının köklü tariflerinden biri olan Orman Kebabı, et ve sebzelerin uyumunu sofralara taşıyor. Genellikle kuzu veya dana etiyle hazırlanan bu özel yemek, patates, havuç ve bezelye gibi sebzelerle harmanlanarak lezzetine lezzet katıyor. Hem doyurucu hem de besleyici olan Orman Kebabı, aile sofralarının ve davet menülerinin vazgeçilmezlerinden.

ORMAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 gr kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet patates

1 adet havuç

1 su bardağı bezelye

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yapılışı