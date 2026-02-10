Aromasıyla büyüleyen enfes lezzet: Tahinli pekmezli cevizli kek tarifi

Tahin, pekmez ve ceviz üçlüsü, geleneksel tatları modern kek formunda birleştiriyor. Hem besleyici hem de yoğun aromalı olan bu kek, çayın yanında, kahvaltıda ya da misafir ikramlarında fark yaratacak. Tahinin kremamsı dokusu, pekmezin doğal tatlılığı ve cevizlerin çıtır dokusu bir araya gelerek, lezzet bombası bir kek ortaya çıkarıyor. İşte, enfes tahinli pekmezli cevizli kek tarifi...

TAHİNLİ PEKMEZLİ CEVİZLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı tahin

1/2 su bardağı üzüm pekmezi

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1,5 su bardağı un

1/2 su bardağı iri çekilmiş ceviz

Üzeri için:

Biraz ceviz veya tahin

TAHİNLİ PEKMEZLİ CEVİZLİ KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri bir kaba alıp köpük köpük olana kadar çırpın.

Tahin, pekmez, sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip karıştırın.

Kabartma tozu, vanilin, tarçın ve unu eleyerek ekleyin. Homojen bir hamur elde edin.

Cevizleri hamura ekleyip spatula ile hafifçe karıştırın.

Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökün. Üzerini ceviz veya tahinle süsleyin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin, ardından kalıptan çıkarıp soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!