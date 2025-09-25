Aromasıyla büyüleyen lezzet: Ev yapımı çilek sirkesi tarifi

Sirke, mutfakların vazgeçilmez malzemelerinden biridir ve meyve sirkeleri özellikle lezzet ve sağlık açısından oldukça değerlidir. Çilek sirkesi, tatlımsı aromasıyla salatalardan soslara, hatta içeceklerde bile kullanılabilir. Ayrıca doğal antioksidanlar ve vitaminler bakımından zengindir. Evde hazırlayabileceğiniz bu pratik tarifle, katkı maddesi içermeyen, tamamen doğal çilek sirkesi elde edebilirsiniz. Peki, aromasıyla büyüleyen bu lezzet nasıl yapılır? İşte, ev yapımı çilek sirkesi tarifi...

ÇİLEK SİRKESİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram olgun çilek

2 yemek kaşığı toz şeker veya bal

1 litre su

1 su bardağı elma sirkesi (ana sirke olarak)

Temiz bir cam kavanoz

ÇİLEK SİRKESİ YAPILIŞI

Çilekleri iyice yıkayın, saplarını temizleyin ve büyük parçalar halinde doğrayın.

Doğranmış çilekleri cam kavanoza koyun.

Üzerine toz şeker veya balı ekleyin.

Çileklerin üzerini geçecek kadar su ilave edin ve karıştırın.

Son olarak elma sirkesini kavanoza ekleyin.

Kavanozun kapağını kapatın ve karışımı karanlık, serin bir yerde 2-3 hafta bekletin.

Ara sıra kavanozu sallayarak karışımı karıştırın.

Süre sonunda çilekleri süzün ve sirkeyi temiz bir cam şişeye aktarın.

Buzdolabında veya serin bir yerde saklayarak, salatalarda, soslarda veya içeceklerde kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!