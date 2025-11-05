Aromasıyla damak çatlatan enfes lezzet: MasterChef sakızlı muhallebi tarifi

Sakızlı muhallebi, Türk mutfağının en sevilen sütlü tatlılarından biridir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıkça yapılan bu nefis tatlı, damla sakızının mis kokusu ve yumuşacık kıvamıyla fark yaratır. Süt, nişasta ve şekerin mükemmel uyumuna eklenen damla sakızı, tatlıya hem lezzet hem de zarif bir aroma kazandırır. Peki, aromasıyla damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef sakızlı muhallebi tarifi...

SAKIZLI MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

2-3 parça damla sakızı (isteğe göre arttırılabilir)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

SAKIZLI MUHALLEBİ YAPILIŞI

Sütü tencereye alın.

Üzerine toz şeker, un ve nişastayı ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcıyla karıştırın.

Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

Muhallebi koyulaşmaya başladığında, ezilmiş damla sakızlarını ekleyin.

Damla sakızlarının tamamen erimesi için birkaç dakika daha karıştırarak pişirin.

Ocaktan almadan hemen önce tereyağını ve vanilini ekleyin, iyice karıştırın.

Kıvam alan muhallebiyi kaselere veya cam kaplara paylaştırın.

Oda sıcaklığında biraz soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Üzerini dövülmüş Antep fıstığı, hindistan cevizi veya file bademle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!