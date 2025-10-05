Aromasıyla mutfağı saran enfes lezzet: Tarçınlı kurabiye tarifi

Kış aylarının ve kahve sohbetlerinin vazgeçilmezi tarçınlı kurabiye, hem pratik hazırlanışı hem de yoğun aromasıyla öne çıkıyor. Mis kokusuyla mutfağınızı dolduracak bu kurabiye tarifi, çocukların ve yetişkinlerin favorisi olacak. Üstelik evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz adımlar sayesinde tatlı krizlerinizi kolayca giderebilirsiniz. Peki, aromasıyla mutfağı saran bu enfes nasıl yapılır? İşte, tarçınlı kurabiye tarifi...

TARÇINLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

2,5 – 3 su bardağı un

Üzeri için:

Tarçın ve toz şeker karışımı

TARÇINLI KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ ve toz şekeri bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Vanilin, kabartma tozu, tarçın ve unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayın ve tarçın-şeker karışımına bulayın.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin.

Kenarları hafif kızarmaya başladığında fırından çıkarın.

Ilındıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!