Asya mutfağının baharatlı imza lezzeti: Curry Laksa

Mutfak literatüründe "aromaların festivali" olarak tanımlanan Laksa, Çin ve Malay mutfak disiplinlerinin yüzyıllar süren etkileşimiyle doğmuştur. Bu yemeği standart köri soslu çorbalardan ayıran temel fark, içerisinde kullanılan taze zerdeçal, galangal (havlıcan) ve limon otunun (lemongrass) yarattığı o mistik ve ferahlatıcı derinliktir. Gastronomi dünyasında "kaşıkta bir hikaye" olarak bilinen bu reçete, ipeksi suyunun her lokmasında farklı bir baharat notasını hissettiren teknik bir başyapıttır.

CURRY LAKSA TARİFİ

Malzemeler

200 gram taze karides (ayıklanmış)

150 gram tavuk göğsü (haşlanmış ve ince dilimlenmiş)

200 gram pirinç eriştesi veya yumurtalı noodle

400 ml Hindistan cevizi sütü

2 yemek kaşığı Laksa baharat macunu (kırmızı biber, sarımsak, zencefil, lemongrass karışımı)

1 litre tavuk suyu

2 adet haşlanmış yumurta (ikiye bölünmüş)

1 kase taze soya filizi

4-5 adet kızarmış tofu küpü

1 yemek kaşığı balık sosu (Fish sauce)

1 tatlı kaşığı palmiye şekeri veya esmer şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Taze kişniş ve nane yaprakları

Kızarmış soğan ve misket limonu (Lime)

Yapılışı