Asya mutfağının baharatlı imza lezzeti: Curry Laksa

Mutfak literatüründe "aromaların festivali" olarak tanımlanan Laksa, Çin ve Malay mutfak disiplinlerinin yüzyıllar süren etkileşimiyle doğmuştur. Bu yemeği standart köri soslu çorbalardan ayıran temel fark, içerisinde kullanılan taze zerdeçal, galangal (havlıcan) ve limon otunun (lemongrass) yarattığı o mistik ve ferahlatıcı derinliktir. Gastronomi dünyasında "kaşıkta bir hikaye" olarak bilinen bu reçete, ipeksi suyunun her lokmasında farklı bir baharat notasını hissettiren teknik bir başyapıttır.
CURRY LAKSA TARİFİ
Malzemeler
- 200 gram taze karides (ayıklanmış)
- 150 gram tavuk göğsü (haşlanmış ve ince dilimlenmiş)
- 200 gram pirinç eriştesi veya yumurtalı noodle
- 400 ml Hindistan cevizi sütü
- 2 yemek kaşığı Laksa baharat macunu (kırmızı biber, sarımsak, zencefil, lemongrass karışımı)
- 1 litre tavuk suyu
- 2 adet haşlanmış yumurta (ikiye bölünmüş)
- 1 kase taze soya filizi
- 4-5 adet kızarmış tofu küpü
- 1 yemek kaşığı balık sosu (Fish sauce)
- 1 tatlı kaşığı palmiye şekeri veya esmer şeker
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Taze kişniş ve nane yaprakları
- Kızarmış soğan ve misket limonu (Lime)
Yapılışı
- Derin bir tencerede sıvı yağı ısıtın ve Laksa macununu kokusu çıkıp yağı yüzeye çıkana kadar yaklaşık 3 dakika boyunca kavurun.
- Tavuk suyunu tencereye ilave edin ve kaynamaya bırakın.
- Ardından Hindistan cevizi sütünü ekleyin; balık sosu ve şekeri ilave ederek sosun kıvam alması ve tüm aromaların birbirine geçmesi için kısık ateşte 10-15 dakika tıngırdatın.
- Temizlediğiniz karidesleri ve önceden kızartılmış tofu küplerini sosun içine atıp karidesler renk alana kadar 3-4 dakika pişirin.
- Ayrı bir yerde haşlayıp süzdüğünüz erişteleri servis kaselerine paylaştırın.
- Üzerine haşlanmış tavuk dilimlerini, soya filizlerini ve yarımşar yumurtayı yerleştirin.
- Tenceredeki sıcak ve bol aromatik suyu malzemelerin üzerine gezdirin.
- Üzerine bolca kızarmış soğan, taze otlar ve bir dilim misket limonu ekleyerek servis yapın.