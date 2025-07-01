Atıştırmalıkta yeni fenomen: Kaburga mısır tarifi

Hem sunumuyla hem tadıyla fark yaratan kaburga mısır, klasik haşlanmış ya da patlamış mısıra bambaşka bir yorum katıyor. Özellikle yaz akşamlarında, kalabalık sofralarda veya atıştırmalık arayanlara özel bu tarif, damakları şenlendirecek türden bir lezzet. Peki, atıştırmalıkta çığır açan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes kaburga mısır tarifi...





KABURGA MISIR TARİFİ

Malzemeler

4 adet mısır (süt mısırı önerilir)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 çay kaşığı sarımsak tozu

Acılı mayonez sos için:

3 yemek kaşığı mayonez

1 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı sriracha sos

Üzeri için:

1 avuç taze kıyılmış nane

KABURGA MISIR YAPILIŞI

Mısırları ortadan ikiye kesin, ardından her parçayı uzunlamasına tekrar ikiye bölerek toplamda 4 parçaya ayırın.

Fırın tepsisine dizin.

Sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve sarımsak tozunu bir kasede karıştırın.

Hazırladığınız bu sosu bir fırça yardımıyla mısırların üzerine sürün.

200 derece ısıtılmış fırında 20–25 dakika kadar pişirin.

Kenarları hafifçe renk değiştirip çıtırlaşmaya başladığında hazırdır.

Ayrı bir kasede mayonez, sriracha sos ve sarımsağı karıştırarak acılı sosu elde edin.

Fırından çıkan kaburga mısırları servis tabağına alın, üzerine acılı mayonez gezdirin, taze nane serpiştirin ve sıcak servis edin.

Daha baharatlı sevenler pul biber veya lime rendesiyle sosu zenginleştirebilir.

Afiyet olsun!