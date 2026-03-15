Az malzemeli ve lezzetli tatlı: İftara pratik süt helvası tarifi

Ramazan ayında iftar sonrası tatlı ihtiyacını karşılamak isteyenler için pratik süt helvası öne çıkıyor. Süt, un ve tereyağı gibi temel malzemelerle hazırlanan bu tarif hem ekonomik hem de yapımı oldukça kolay. Fırında üzeri kızartılarak servis edilen süt helvası, hafif yapısıyla iftar sonrası mideyi yormayan tatlılar arasında yer alıyor.

İFTARA PRATİK SÜT HELVASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 litre süt

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Üzeri için: fındık veya fıstık (isteğe bağlı)

PRATİK SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak tereyağı bir tencereye alınarak eritilir. Üzerine un eklenir ve kısık ateşte kokusu çıkana kadar sürekli karıştırılarak kavrulur. Unun rengi hafifçe dönmeye başladığında süt yavaş yavaş eklenir.

Topaklanmayı önlemek için karışım sürekli karıştırılır. Ardından toz şeker ilave edilir ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilir. Kıvam alan karışım ocaktan alınarak vanilin eklenir ve karıştırılır.

Hazırlanan sütlü karışım fırına dayanıklı kaselere veya küçük güveç kaplarına paylaştırılır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üst kısmı kızarana kadar yaklaşık 10–15 dakika pişirilir.