Azerbaycan mutfağının en sevilen lezzeti: Lüle kebabı tarifi

Azerbaycan mutfağından dünyaya yayılan bu nefis tarif, kıymanın baharatla yoğrulup şişe sarılmasıyla hazırlanıyor. Adını kıymaların lüle lüle şişe sarılmasından alan bu özel kebap, mangalda pişirildiğinde gerçek lezzetine ulaşıyor ama evde de fırında ya da tavada kolayca hazırlanabiliyor. Peki, Azerbaycan mutfağının en sevilen lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, lokum gibi kıvamıyla lüle kebabı tarifi...

LÜLE KEBABI TARİFİ

Malzemeler

4 kişilik porsiyon için ihtiyacın olan malzemeler:

500 gram orta yağlı dana kıyma (tercihen döş kıyma)

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı içme suyu (yoğurma aşamasında)

Şiş (metal ya da tahta)

LÜLE KEBABI YAPILIŞI

Kıymayı derin bir yoğurma kabına al.

Üzerine rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı, karbonatı, baharatları ve tuzu ekle.

Ardından yoğurmaya başla.

Yaklaşık 10-12 dakika boyunca yoğurmalısın ki kıyma toparlansın ve elastikiyet kazansın.

Yoğurma aşamasında 1 yemek kaşığı soğuk içme suyu eklemek, kıymanın daha iyi tutmasını sağlar.

Yoğurduğun kıymayı üzerini streçle örterek buzdolabında en az 1 saat dinlendir.

Bu, kıymanın daha iyi şekil almasına yardımcı olur.

Kıymayı dolaptan çıkar ve avucunda uzun silindir haline getir.

Ardından şişe geçirip elinle sıvazlayarak düzgün bir forma sok.

Şişe yapışmaması için elini hafifçe yağlayabilirsin.

Mangal: Orijinal ve en lezzetli yöntem. Şişleri kömür ateşinde sık sık çevirerek pişir.

Fırın: 200°C’ye ısıtılmış fırında, yağlı kâğıt serilmiş tepside 20-25 dakika pişir.

Tava: Yapışmaz tavada orta ateşte şişleri çevirerek 12-15 dakikada pişir.

Afiyet olsun!