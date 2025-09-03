Azerbaycan mutfağının enfes mirası: MasterChef düşbere tarifi

Küçük mantılarla hazırlanan, özel sosu ve lezzetiyle damaklarda iz bırakan düşbere, Azerbaycan mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Peki, Azerbaycan mutfağının bu enfes mirası nasıl yapılır? İşte, leziz MasterChef düşbere tarifi tarifi...

DÜŞBERE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

1 tutam tuz

İç harcı için:

200 gram kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Çorbası için:

1,5 litre et suyu veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kuru nane

1 tutam ince doğranmış kişniş veya maydanoz

DÜŞBERE YAPILIŞI

Un, yumurta, su ve tuzu yoğurarak sert kıvamlı bir hamur elde edin.

Üzerini nemli bir bezle örtüp 20 dakika dinlendirin.

Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi iyice karıştırın.

Küçük toplar haline getirin.

Hamuru un serpilmiş zeminde incecik açın.

Küçük kareler halinde kesin.

Her kare hamurun içine kıymalı harçtan çok küçük parçalar koyun ve üçgen şeklinde kapatın.

Et suyunu tencereye alın ve kaynatın.

Kaynayan suya hazırladığınız düşbereleri ekleyin.

Hamurlar yüzeye çıkana kadar pişirin.

6. Sosun Hazırlığı

Tereyağını eritin, içine nane ekleyin.

Çorbanın üzerine dökün.

Son olarak ince doğranmış yeşilliklerle süsleyin.

Afiyet olsun!