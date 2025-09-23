Azerbaycan mutfağının incisi: MasterChef düşbere mantısı

Türk mutfağındaki mantıya benzeyen ancak çok daha küçük boyutlarda yapılan düşbere, Azerbaycan’da özellikle kış aylarında tercih edilen doyurucu ve geleneksel bir yemektir. İncecik açılan hamurların içine kıymalı harç doldurulur ve özenle bohça şeklinde kapatılır. Kaynar et suyunda pişirilen bu minik mantılar, sarımsaklı sirke sosuyla servis edildiğinde benzersiz bir lezzete dönüşür. Misafir sofralarında da özel bir yere sahip olan düşbere, zahmetli hazırlığına rağmen yemesiyle her emeğe değen bir tattır. Peki, Azerbaycan mutfağının incisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef düşbere mantısı tarifi...

Tarif

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

Tuz

İç harcı için:

200 g kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Pişirmek için:

1,5 litre et suyu (tavuk veya dana etiyle hazırlanmış olabilir)

Sosu için:

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım çay bardağı sirke

Yapılışı