Azerbaycan mutfağının incisi: MasterChef düşbere mantısı

Türk mutfağındaki mantıya benzeyen ancak çok daha küçük boyutlarda yapılan düşbere, Azerbaycan’da özellikle kış aylarında tercih edilen doyurucu ve geleneksel bir yemektir. İncecik açılan hamurların içine kıymalı harç doldurulur ve özenle bohça şeklinde kapatılır. Kaynar et suyunda pişirilen bu minik mantılar, sarımsaklı sirke sosuyla servis edildiğinde benzersiz bir lezzete dönüşür. Misafir sofralarında da özel bir yere sahip olan düşbere, zahmetli hazırlığına rağmen yemesiyle her emeğe değen bir tattır. Peki, Azerbaycan mutfağının incisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef düşbere mantısı tarifi...
Tarif
Malzemeler
Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı su
- Tuz
İç harcı için:
- 200 g kıyma
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
- Tuz, karabiber
Pişirmek için:
- 1,5 litre et suyu (tavuk veya dana etiyle hazırlanmış olabilir)
Sosu için:
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- Yarım çay bardağı sirke
Yapılışı
- Unu yoğurma kabına alın, ortasını açıp yumurta, su ve tuzu ekleyin. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örterek 20 dakika dinlendirin.
- Kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın.
- Hamuru ince şekilde açın ve küçük kareler kesin.
- Her kareye az miktarda kıymalı harç koyun, bohça şeklinde kapatın. Düşbere’nin özelliği mantıların çok küçük yapılmasıdır.
- Et suyunu kaynatın, içine hazırladığınız düşbereleri atın. Mantılar suyun üzerine çıkana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.
- Sarımsağı ezin, sirkeyle karıştırın.
- Düşbereleri sıcak sıcak kaselere alın, üzerine sarımsaklı sirke gezdirerek servis edin.