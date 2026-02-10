Baharat kokulu geleneksel lezzet: Kahke tarifi

Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan kahke, kendine has baharatlı aroması ve ağızda dağılan dokusuyla klasik kurabiyelerden ayrılır. Özellikle rezene, pekmez ve susam ile zenginleşen bu tarif, hem çay saatlerine hem de kahve yanına çok yakışır. Orijinalinde nohut mayasıyla hazırlanan kahke, evde pratik şekilde de yapılabilir. İşte, nefis kahke tarifi...

KAHKE TARİFİ

Malzemeler

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

1,5 çay bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı üzüm pekmezi

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı toz rezene

1 yemek kaşığı susam

1 tatlı kaşığı çörek otu

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı toz zencefil

1/2 paket vanilin

1 tutam tuz

4 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı susam

KAHKE YAPILIŞI

Tereyağı, yumurta, pudra şekeri, pekmez, yoğurt ve sıvı yağı geniş bir yoğurma kabına alın.

Rezene, susam, çörek otu, tarçın, zencefil, vanilin ve tuzu ekleyip karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayın ve ortasını parmağınızla delerek minik simit şekli verin.

Şekil verdiğiniz kahkeleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Ilık ya da soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!