Balığı sevdiren nefis tarif: Ev yapımı balık köftesi

Balık seviyorsanız ama farklı bir şekilde tüketmek istiyorsanız, balık köftesi hem pratik hem de çok lezzetli bir seçenek sunar. Çocukların bile severek yediği bu tarif, kılçık ayıklama derdi olmadan balığın tüm faydalarını sofraya taşır. İster meze olarak ister ana yemek şeklinde servis edilebilir. İşte dışı hafif çıtır, içi yumuşacık ve aroması tam yerinde bir balık köftesi tarifi…

MALZEMELER

500 g pi şmiş veya haşlanmış balık (mezgit, somon, levrek tercih edilebilir)

1 adet soğan (ince doğranmış veya rende)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yumurta

1 çay barda ğı galeta unu veya ekmek i çi

1 tutam maydanoz (ince k ıyılmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay ka şığı karabiber

1 çay ka şığı kimyon

1 çay ka şığı pul biber

Kızartmak i çin s ıvı yağ

HAZIRLANIŞI

1. Balığı hazırlayın

Haşlanmış veya fırınlanmış balığın derisini ve varsa kılçıklarını ayıklayın. Bir çatal yardımıyla didikleyin ve geniş bir kaba alın.

2. Harcı oluşturun

Balığın üzerine soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, maydanoz ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeleri yoğurarak iyice karıştırın. Köfte harcı hafif ele yapışmayan bir kıvamda olmalıdır. Gerekirse biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz.

3. Şekillendirin ve pişirin

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve hafif bastırarak köfte şekli verin. Geniş bir tavada yağı ısıtın ve balık köftelerini önlü arkalı kızartın. Altın rengini aldıklarında kağıt havlu üzerine çıkararak fazla yağını süzdürün.

Fırında yapmak isterseniz:

Köfteleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin, üzerlerine az zeytinyağı sürün ve 190 derecede 20–25 dakika pişirin.

Servis Önerisi

Yanında limon ve sarımsaklı yoğurtla çok yakışır.

Roka salatası, patates püresi veya bulgur pilavı ile ana yemek şeklinde servis edebilirsiniz.

İstersen çocuklar için mini mini yuvarlak köfteler hazırlayarak daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.