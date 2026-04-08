Balkan mutfağının çıtır lezzeti: Baniçka tarifi

Balkan mutfağının vazgeçilmez tariflerinden biri olan baniçka, özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde sıkça tercih edilen nefis bir börek çeşididir. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşak ve peynir dolu olan bu lezzet, pratik hazırlanışıyla evde kolayca yapılabilir. İşte çıtır çıtır baniçka tarifi...

BANİÇKA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yufka

200 gram beyaz peynir

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

BANİÇKA YAPILIŞI

Beyaz peyniri bir kapta ezerek hazırlayın.

Ayrı bir kapta yumurta, yoğurt ve sıvı yağı karıştırın.

Yufkayı tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sostan sürün.

Üzerine peynir serpiştirip rulo şeklinde sarın.

Ruloyu kendi etrafında dolayarak tepsiye yerleştirin.

Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Kalan sosu böreğin üzerine sürün.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Sıcak veya ılık servis edin.

Afiyet olsun!