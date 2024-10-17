Bamya kızartması tarifi
Bamya, genellikle zeytinyağlı veya etli yemek olarak bilinse de, kızartılarak da oldukça lezzetli bir hale gelir. Bamya kızartması, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla sofralarınıza farklı bir tat katar. Kolay hazırlanışı ve hafifliğiyle özellikle yaz aylarında tercih edilen bu tarif, bamyanın kendine özgü lezzetini daha da öne çıkarır...
Bu nefis bamya kızartması, hafif ekşi tadıyla limon eşliğinde sunulduğunda muhteşem bir lezzet yaratır.
Malzemeler
- 500 gram taze bamya
- 1 su bardağı un
- 1 çay bardağı mısır unu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 2 adet yumurta
- Kızartmak için sıvı yağ
- Limon (servis için)
Yapılışı
Bamyanın saplarını çok derin olmayacak şekilde keserek temizleyin. İyice yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın.
Geniş bir kapta unu, mısır ununu, tuzu, karabiberi ve kırmızı toz biberi karıştırın.
Bir başka kapta yumurtaları çırpın.
Kuru bamyaları önce yumurtaya, ardından unlu karışıma bulayın. Her tarafının unla kaplandığından emin olun.
Derin bir tencerede sıvı yağı kızdırın. Bamyaları kızgın yağa atarak altın rengini alana kadar kızartın.
Kızaran bamyaları kağıt havlu serili bir tabağa alın, fazla yağını süzdürün.
Sıcak olarak, yanında limon dilimleri ile servis edin.
Etiketler: #tarak #bamya kızartması
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