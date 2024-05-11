Başkent'in coğrafi işaretli lezzeti AB tescili yolunda
Beypazarı Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, 2009'da ilçenin adıyla tescil edilen Beypazarı kurusunun üretim standardının yurt dışında da tescillenmesi ve ihracatında tüketici güveninin sağlanması için AB tescil başvurusu çalışmalarına başlandı.
Beypazarı Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, 2009'da ilçenin adıyla tescil edilen Beypazarı kurusunun üretim standardının yurt dışında da tescillenmesi ve ihracatında tüketici güveninin sağlanması için AB tescil başvurusu çalışmalarına başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, yöresel lezzetlerin tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
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