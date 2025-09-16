Bayram sofralarının gözdesi: MasterChef kaburga dolması tarifi

Türk mutfağının zengin ve emek isteyen yemeklerinden biri olan kaburga dolması, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da düğün, bayram ve özel davet sofralarının vazgeçilmezidir. Kuzu kaburganın içine özenle hazırlanan pirinçli iç harcın doldurulup uzun süre pişirilmesiyle yapılan bu yemek, hem görsel sunumuyla hem de doyurucu lezzetiyle öne çıkar. Kaburga dolması, misafir sofralarına ihtişam katmak isteyenler için en özel seçeneklerden biridir.Peki, bayram sofralarının gözdesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte adım adım MasterChef kaburga dolması tarifi…

Malzemeler

1 adet kemikli kuzu kaburga (orta boy, içi doldurulacak şekilde açılmış)

2 su bardağı pirinç

250 gr kuzu kuşbaşı et (küçük doğranmış)

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay bardağı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

1 çay bardağı kuş üzümü (isteğe bağlı)

Tuz

Pişirmek için

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı