Bebekler için brokoli çorbası... Çocuklarınız için besleyici ve pratik bir lezzet!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:29

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:29

Bebekler için sağlıklı ve lezzetli bir çorba arıyorsanız, brokoli çorbası tam size göre! Hem besleyici hem de kolay sindirilebilir olan bu çorba, bebeklerin damak tadına uygun şekilde hazırlanmış. Brokolinin vitamin ve mineralleri ile dolu bu tarif, miniklerin gelişimine katkı sağlarken onların seveceği bir lezzet sunuyor. İşte bebeklerin rahatlıkla tüketebileceği brokoli çorbası tarifi!



MALZEMELER

3-4 dal brokoli

1 küçük havuç

1 küçük patates

1 küçük soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bebek irmiği

1 diş sarımsak

3 su bardağı içme suyu

1 su bardağı kemik suyu

YAPILIŞI

Brokoliyi küçük parçalara ayırın ve iyice yıkayın.

Havuç, patates ve soğanı soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.

Sarımsağı soyun ve ince dilimleyin.

Bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.

Isınan zeytinyağına doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar soteleyin.

Doğranmış havuç ve patatesi tencereye ekleyin. Birkaç dakika soteleyin.

Brokoliyi ekleyin ve karıştırın.

İçme suyunu ve kemik suyunu tencereye ekleyin. Kaynamaya bırakın.

Çorba kaynamaya başladığında, bebek irmiğini ekleyin ve karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve sebzeler yumuşayana kadar, yaklaşık 15-20 dakika orta ateşte pişirin.

Çorba piştikten sonra, ocaktan alın ve biraz soğumasını bekleyin.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.