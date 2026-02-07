Belçika mutfağından az bilinen bir klasik: Tavuklu Waterzooi tarifi

Avrupa mutfağı denildiğinde akla genellikle pizza, makarna ya da biftek gelir. Oysa kıtanın kuzeyinde, özellikle Belçika ve Hollanda sınırına yakın bölgelerde, çok daha sade ama teknik olarak incelikli yemekler öne çıkar. Waterzooi de bunlardan biri. İlk olarak balıkla yapılan bu yemek, zamanla tavuklu versiyonu ile ev mutfaklarında yaygınlaşmış; hafif, kremamsı ve dengeli tadıyla günlük ana yemek olarak benimsenmiştir.
WATERZOOI TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram kemiksiz tavuk göğsü veya but
- 1 adet pırasa
- 2 adet havuç
- 1 adet kereviz sapı
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı tavuk suyu
- 1 su bardağı süt
- 1 adet yumurta sarısı
- Tuz
- Beyaz biber (veya karabiber)
- (İsteğe bağlı) birkaç dal taze kekik veya defne yaprağı
Yapılışı
- Tavuk eti iri parçalar halinde doğranır.
- Soğan ince doğranır, tereyağında kısık ateşte yumuşayana kadar çevrilir.
- Tavuklar eklenir, renk alana kadar hafifçe çevrilir.
- Doğranmış havuç, pırasa ve kereviz sapı eklenir.
- Tavuk suyu ilave edilir, kısık ateşte 25–30 dakika pişirilir.
- Ayrı bir kapta süt ve yumurta sarısı çırpılır.
- Yemekten bir kepçe sıcak su bu karışıma eklenerek ılıtılır.
- Karışım tencereye yavaşça dökülür, kaynatmadan 2–3 dakika karıştırılır.
- Tuz ve beyaz biber eklenir, ocaktan alınır.