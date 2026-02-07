Belçika mutfağından az bilinen bir klasik: Tavuklu Waterzooi tarifi

Avrupa mutfağı denildiğinde akla genellikle pizza, makarna ya da biftek gelir. Oysa kıtanın kuzeyinde, özellikle Belçika ve Hollanda sınırına yakın bölgelerde, çok daha sade ama teknik olarak incelikli yemekler öne çıkar. Waterzooi de bunlardan biri. İlk olarak balıkla yapılan bu yemek, zamanla tavuklu versiyonu ile ev mutfaklarında yaygınlaşmış; hafif, kremamsı ve dengeli tadıyla günlük ana yemek olarak benimsenmiştir.

WATERZOOI TARİFİ

Malzemeler

600 gram kemiksiz tavuk göğsü veya but

1 adet pırasa

2 adet havuç

1 adet kereviz sapı

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

Tuz

Beyaz biber (veya karabiber)

(İsteğe bağlı) birkaç dal taze kekik veya defne yaprağı

Yapılışı