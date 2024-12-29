Besleyici ve lezzetli: Yeşil mercimek çorbası tarifi

Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:24

Güncelleme: 29.12.2024 - 17:24

Yeşil mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici özelliğiyle hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenektir. Lif ve protein açısından zengin olan bu çorba, özellikle kış aylarında içinizi ısıtacak bir tarif arayanlar için idealdir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz yeşil mercimek çorbası tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet orta boy soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı salça (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

5 su bardağı su veya tavuk suyu

Tuz, karabiber, kimyon

İsteğe bağlı: Kırmızı pul biber (servis için)

Hazırlık Aşaması

Mercimeği Haşlayın:

Yeşil mercimeği yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek 10-15 dakika kadar haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın.

Soğan ve Havuçları Kavurun:

Tencereye yağı alın, küçük doğranmış soğanı ve rendelenmiş havucu ekleyip kavurun. Soğanlar pembeleşince salçayı ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.

Mercimekleri Ekleyin:

Haşlanmış yeşil mercimekleri tencereye ekleyin ve üzerine suyu veya tavuk suyunu ilave edin.

Baharatlarla Tatlandırın:

Tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip çorbayı orta ateşte 15-20 dakika kadar kaynatın. Mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Blenderdan Geçirin (Opsiyonel):

Çorbanın pürüzsüz bir kıvam almasını isterseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Daha yoğun bir doku için bu adımı atlayabilirsiniz.

Servis:

Çorbayı sıcak servis edin. Üzerine kırmızı pul biber gezdirerek veya kıtır ekmekle birlikte sunabilirsiniz.