Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bir dilimi asla yetmeyen enfes lezzet: Köz patlıcanlı börek tarifi

Bir dilimi asla yetmeyen enfes lezzet: Köz patlıcanlı börek tarifi

23.05.2026 12:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bir dilimi asla yetmeyen enfes lezzet: Köz patlıcanlı börek tarifi

Közlenmiş patlıcanın eşsiz aromasıyla hazırlanan köz patlıcanlı börek, çıtır yufkası ve bol lezzetli iç harcıyla çay saatlerinden davet sofralarına kadar her ana yakışan enfes bir tarif sunuyor. İşte çıtır çıtır köz patlıcanlı börek tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Patlıcanın közlendikten sonra kazandığı o eşsiz aroma, börek tariflerine bambaşka bir karakter kazandırıyor. İncecik yufkaların arasında saklanan köz patlıcanlı iç harç, her lokmada hem hafif hem de doyurucu bir lezzet sunuyor. İşte çıtır çıtır köz patlıcanlı börek tarifi...

Image

KÖZ PATLICANLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

3 adet közlenmiş patlıcan

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gram beyaz peynir

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam maydanoz

Börek için:

3 adet yufka

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

KÖZ PATLICANLI BÖREK YAPILIŞI

Közlenmiş patlıcanların kabuklarını temizleyip ince ince doğrayın.

Soğanı zeytinyağında kavurun ve patlıcanları ekleyin.

Tuz ve karabiberi ilave ederek birkaç dakika daha pişirin.

Karışım soğuyunca beyaz peynir ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin.

Yufkaları tezgaha serin ve süt-sıvı yağ karışımını sürün.

İç harcı yufkanın üzerine yayın ve rulo şeklinde sarın.

Tepsiye yerleştirip üzerine yumurta sarısı sürün.

Susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kızarana kadar pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Çay Saati #börek tarifi #Patlıcanlı börek