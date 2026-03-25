Bir dilimiyle yetinilemeyen enfes lezzet: Kremalı havuçlu cevizli kek tarifi

Ev yapımı keklerin en sevilenlerinden biri olan havuçlu cevizli kek, kremalı dokunuşla bambaşka bir seviyeye taşınıyor. Hem klasik hem de modern lezzetleri bir arada sunan bu tarif, özellikle çay saatleri ve özel davetler için harika bir alternatiftir. İşte, nefis kremalı havuçlu cevizli kek tarifi...

KREMALI HAVUÇLU CEVİZLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un

Kreması için:

1 paket krem şanti (veya 200 ml sıvı krema)

1 su bardağı soğuk süt

2 yemek kaşığı labne peyniri (isteğe bağlı)

KREMALI HAVUÇLU CEVİZLİ KEK YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Rendelenmiş havuç, ceviz ve tarçını ilave edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin ve homojen bir kıvam elde edin.

Yağlanmış kek kalıbına dökün ve önceden 180°C ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kek tamamen soğuduktan sonra ortadan ikiye kesebilirsiniz (isteğe bağlı).

Krem şantiyi sütle çırpın, isterseniz içine labne ekleyin.

Kremayı kekin arasına ve üzerine sürün.

Üzerini ceviz veya tarçınla süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!