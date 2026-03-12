Bir estetik harikası: Göze ve damağa hitap eden irmikli gül tatlısı tarifi...

Klasik tatlıların tekdüzeliğinden sıkılanlar ve masasında adeta bir sanat eseri görmek isteyenler için kusursuz bir tarif! İrmiğin kıyır kıyır dokusunun şerbetle buluştuğu, şekliyle hayran bırakan gül tatlısı tarifi...

MALZEMELER

Şerbeti İçin (Önce hazırlanıp soğutulacak):

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3-4 damla taze limon suyu

Kıyır Kıyır Hamuru İçin:

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gram oda sıcaklığında tereyağı (veya margarin)

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke (Kıyırlık vermesi için önemli)

Yaklaşık 3 - 3.5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

Orta Kısmı İçin:

Bütün fındık veya soyulmuş badem

ADIM ADIM TARİF

Geniş bir tencereye su ve şekeri alın. Şeker eriyene kadar karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve altını kapatarak tamamen soğuması için kenara alın.

Derin bir yoğurma kabında tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve sirkeyi homojen olana kadar karıştırın. Üzerine irmiği, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edin.

Unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde ettiğinizde un eklemeyi bırakın.

Hamuru iki eşit parçaya bölün. İlk parçayı tezgahın üzerinde bir merdane yardımıyla (çok ince de çok kalın da olmayacak şekilde) açın.

Açtığınız hamurdan bir çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar kesin. Kestiğiniz bu yuvarlaklardan 3 tanesini, uçları birbirinin üzerine (yarısına) gelecek şekilde yan yana dizin.

Birbirine tutunan bu üç yuvarlağı, en uçtan başlayarak rulo şeklinde dikkatlice sarın. Elde ettiğiniz ruloyu tam ortadan ikiye bıçakla kesin. Kestiğinizde, alt kısmı düz, üst kısmı kat kat açılmış iki adet minik "gül" elde etmiş olacaksınız.

Elde ettiğiniz gülleri, düz kısımları alta gelecek şekilde fırın tepsisine dizin. Her bir gülün tam ortasına birer adet fındık veya badem yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıların ilk sıcağı geçtikten sonra (yaklaşık 2-3 dakika bekleterek), önceden hazırlayıp tamamen soğuttuğunuz şerbeti tatlıların üzerine gezdirin. Şerbetini tam çekmesi için 1-2 saat dinlendirip servis yapın.