Bir kaşıkta nostalji: Evde tam kıvamında irmik helvası tarifi

Bazı tatlar yalnızca damağa değil, hafızaya da dokunur. İrmik helvası, kokusuyla çocukluğu hatırlatan, sade malzemelerle büyük bir sıcaklık yaratan en geleneksel tatlılardan biridir. Bir kaşıkta hem nostalji hem de ev hissi taşır.

MALZEMELER

1 su barda ğı irmik

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı s üt (iste ğe g öre yar ısı su olabilir)

100 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay barda ğı çam f ıstığı (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Geniş tabanlı bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. Yağlar eriyince çam fıstıklarını ekleyip hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

İrmiği tencereye ilave edin. Orta ateşte, rengi dönüp mis gibi kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Bu aşama helvanın lezzetini belirleyen en önemli adımdır.

Ayrı bir kapta süt ve şekeri karıştırın. Şeker tamamen eridikten sonra bu karışımı yavaşça tencereye dökün.

Karışım fokurdamaya başlayınca ocağın altını kısın ve helva suyunu çekene kadar karıştırmaya devam edin.

Helva toparlanıp tencerenin kenarlarından ayrılmaya başladığında ocağı kapatın.

Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika dinlendirin. Ardından kaşıkla karıştırarak havalandırın.