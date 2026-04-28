Bitlis mutfağının geleneksel lezzeti: Ayvanet tarifi

Ayvanet, Bitlis mutfağının sevilen ama çok bilinmeyen lezzetlerinden biri olarak öne çıkar. Kızartılmış hamurun yoğurt ve baharatlı sosla birleşmesiyle ortaya çıkan bu tarif, özellikle farklı ve doyurucu bir yemek arayanlar için ideal bir seçenektir. Yapımı oldukça pratik olan ayvanet, ister ana öğün ister çay saatlerinde sunabileceğiniz, damakta iz bırakan bir lezzet sunar. İşte enfes ayvanet tarifi...

AYVANET TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

4,5 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık süt

1 adet yumurta

1 su bardağı su

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Üzeri için:

3 su bardağı sarımsaklı yoğurt

Sos için:

30 gram tereyağı

1 yemek kaşığı pul biber

AYVANET YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın:

Unu geniş bir kaba eleyin.

Maya ve şekeri ekleyip karıştırın.

Ortasını açıp sıvı yağ, süt, yumurta, su ve tuzu ekleyin.

Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Mayalandırın:

Üzerini örtüp ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat, iki katına çıkana kadar dinlendirin.

Şekil verin:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Kızartın:

Derin tavada yağı kızdırın ve hamurları altın rengini alana kadar kızartın.

Yoğurtla buluşturun:

Kızaran hamurları servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün.

Sosu hazırlayın:

Tereyağını eritip pul biberi ekleyin.

Hazırladığınız sosu yoğurdun üzerine gezdirin.

Servis: