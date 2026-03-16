Bol tereyağlı Fransız klasiği: Paris mash tarifi

Fransız mutfağının sade ama etkileyici tariflerinden biri olan Paris mash, özellikle restoran mutfaklarında sıkça hazırlanan özel bir patates püresi çeşididir. Geleneksel patates püresinden farklı olarak bol tereyağı ve krema kullanılarak hazırlanan bu tarif, pürüzsüz kıvamı ve yoğun lezzetiyle öne çıkar. Ana yemeklerin yanında servis edilen Paris mash, et yemekleriyle oldukça iyi bir uyum sağlar.

PARİS MASH İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet orta boy patates

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı krema

Tuz

Karabiber

PARİS MASH NASIL YAPILIR?

Öncelikle patatesleri soyup iri parçalar halinde doğrayın ve tuzlu suda haşlayın. Patatesler tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Haşlanan patatesleri süzerek bir kaba alın ve patates ezici ya da tel süzgeç yardımıyla iyice ezin. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için patatesleri mümkün olduğunca ince şekilde ezmek önemlidir.

Ardından tereyağını küçük parçalar halinde ekleyerek sıcak patatesle karıştırın. Tereyağı tamamen eridikten sonra kremayı ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Son olarak tuz ve karabiber ekleyerek Paris mash’ı servis tabağına alın. Üzerine biraz tereyağı gezdirerek sıcak şekilde servis edebilirsiniz.