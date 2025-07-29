Brezilya mutfağından kahvaltı sofralarına çok yakışacak enfes lezzet: Pão de Queijo tarifi

Pão de Queijo, Brezilya mutfağına özgü, dışı çıtır içi yumuşacık olan nefis bir peynirli ekmek türüdür. Glutensiz yapısıyla dikkat çeken bu minik toplar, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde tercih edilir. Ana malzemesi olan tapioka unu sayesinde farklı bir dokuya ve lezzete sahiptir. Peki, Brezilya mutfağından kahvaltı sofralarına çok yakışacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Pão de Queijo tarifi...

PÃO DE QUEİJO TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı tapioka unu (yani manyok unu)

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (veya eski kaşar)

2 adet yumurta

PÃO DE QUEİJO YAPILIŞI

Küçük bir tencerede süt, sıvı yağ ve tuzu kaynama noktasına getirin.

Karışımı ocaktan alın.

Kaynayan karışımı geniş bir kaba alıp üzerine tapioka ununu ekleyin ve karıştırarak hamur haline getirin.

Hamurun biraz soğumasını bekleyin.

Ilıyan hamura yumurtaları teker teker kırarak yedirin.

Ardından rendelenmiş peyniri ilave edip yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20–25 dakika, üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!