Brezilya mutfağının geleneksel lezzeti: Bala baiana tarifi

Bala Baiana, Brezilya’nın özellikle Bahia bölgesinde düğünlerde, sokak tezgâhlarında ve özel günlerde sıkça yapılan geleneksel bir tatlıdır. Dışı ince bir karamel tabakasıyla kaplı, içi ise yumuşacık ve yoğun hindistan cevizli olan bu lezzet; hem çıtır hem de kremsi dokusuyla ilk lokmada fark yaratır. Az malzemeyle hazırlanan Bala Baiana tarifi, egzotik ve farklı tatlar denemeyi sevenler için mükemmel bir alternatiftir. İşte, nefis bala baiana tarifi...

BALA BAIANA TARİFİ

Malzemeler

İç dolgu için:

1 kutu (400 g) yoğunlaştırılmış süt

1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

1 yemek kaşığı tereyağı

Karamel kaplama için:

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

BALA BAIANA YAPILIŞI

Yoğunlaştırılmış süt, hindistan cevizi ve tereyağını tencereye alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu ve macun kıvamına gelene kadar pişirin.

Hazırladığınız karışımı bir kaba alın, oda sıcaklığında soğutun.

Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Topları buzdolabında 20–30 dakika dinlendirin.

Şeker ve suyu tencereye alın, karıştırmadan kaynatın.

Rengi açık amber olunca limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

Hindistan cevizli topları kürdan yardımıyla sıcak karamelle kaplayın.

Yağlı kâğıt üzerine dizerek sertleşmesini bekleyin.

Karamel tamamen donduktan sonra Bala Baiana servise hazırdır.

Afiyet olsun!