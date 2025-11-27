Brezilya usulü peynirli ekmek: Pão de Queijo tarifi

Brezilya’nın en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan Pão de Queijo, nişasta bazlı hamuru ve bol peynirli yapısıyla damakta benzersiz bir tat bırakıyor. Dışı hafif çıtır, iç kısmı ise sakız gibi yumuşacık olan bu minik toplar, dünya genelinde popülerliğini hızla arttırıyor. Peki, bu nefis tarifi evinizde nasıl hazırlayabilirsiniz? İşte, tam ölçüsüyle Pão de Queijo tarifi...

PÃO DE QUEIJO TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı tapioka nişastası (yoksa mısır nişastası da kullanılabilir)

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya parmesan

1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella (isteğe bağlı)

PÃO DE QUEIJO YAPILIŞI

Sütü ve sıvı yağı ısıtın. Kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın.

Isıtılmış karışımı bir kaseye aldığınız nişastanın üzerine dökün ve spatula ile karıştırarak nişastayı ıslatın.

Karışım biraz ılıyınca içine yumurtayı ekleyin ve yoğurmaya başlayın.

Üzerine rendelenmiş peynirleri ilave edin ve hamur toparlanana kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!