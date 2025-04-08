Brownie'yi andıran: Islak kurabiye tarifi
Tatlı krizlerine son! Kahve ya da çayın yanına harika eşlik eden bu ıslak kurabiyeler, tatlı saatlerin vazgeçilmezi olacak.
Kurabiye mi, brownie mi? İkisi bir arada olsun diyenlere nefis bir tarifimiz var: Islak kurabiye! Dışı çatlak, içi yumuşacık bu kurabiyeler hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle misafirlerinizi mest edecek. Yoğun kakao tadı ve ıslak dokusuyla brownie sevenlerin favorisi olacak bu tarif, bir kez deneyenin tarif defterine hemen giriyor!
MALZEMELER
- 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un (yaklaşık 2-2,5 su bardağı)
Şerbeti için:
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
HAZIRLANIŞI
Şerbet için su ve şekeri kaynatın, 5 dakika sonra limon suyunu ekleyip altını kapatın. Şerbeti soğumaya bırakın.
Kurabiye için tüm malzemeleri bir kapta yoğurun, ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın, yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
Fırından çıkan kurabiyeleri sıcakken, soğumuş şerbete batırıp 2-3 saniye bekletin ve servis tabağına alın.
Üzerini hindistan cevizi veya fındıkla süsleyebilirsiniz.
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