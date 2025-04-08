Brownie'yi andıran: Islak kurabiye tarifi

Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:34

Güncelleme: 08.04.2025 - 10:34

Kurabiye mi, brownie mi? İkisi bir arada olsun diyenlere nefis bir tarifimiz var: Islak kurabiye! Dışı çatlak, içi yumuşacık bu kurabiyeler hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle misafirlerinizi mest edecek. Yoğun kakao tadı ve ıslak dokusuyla brownie sevenlerin favorisi olacak bu tarif, bir kez deneyenin tarif defterine hemen giriyor!

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 2-2,5 su bardağı)

Şerbeti için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

Şerbet için su ve şekeri kaynatın, 5 dakika sonra limon suyunu ekleyip altını kapatın. Şerbeti soğumaya bırakın.

Kurabiye için tüm malzemeleri bir kapta yoğurun, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın, yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri sıcakken, soğumuş şerbete batırıp 2-3 saniye bekletin ve servis tabağına alın.

Üzerini hindistan cevizi veya fındıkla süsleyebilirsiniz.