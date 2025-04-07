Şekersiz 15 dakikada hazır pekmezli kurabiye tarifi
Şeker kullanmadan, sadece 15 dakikada hazırlanan nefis bir kurabiye tarifi! Sağlıklı, pratik ve çay saatlerine yakışan pekmezli lezzet hemen denemelik!
Tatlı krizlerinize hem sağlıklı hem de hızlı bir çözüm arıyorsanız, pekmezli kurabiye tam size göre! Rafine şeker kullanmadan, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif; özellikle çay saatleri ve atıştırmalık anlar için birebir.
MALZEMELER
1 çay bardağı üzüm ya da dut pekmezi
Yarım çay bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tarçın
1 paket vanilin
1 çay kaşığı karbonat
Aldığı kadar tam buğday unu (yaklaşık 2 - 2,5 su bardağı)
Üzeri için: Ceviz, badem veya susam (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Derin bir kapta pekmez, yumurta ve yağı güzelce çırpın.
Üzerine tarçın, vanilin ve karbonatı ekleyin.
Azar azar un ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
İsterseniz üzerlerine ceviz ya da susam serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- ‘Yozgat çıldırmış olmalı, gelin tutuklayın’
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
- Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı!
- 'Asıl savcısına sesleniyorum' diyerek çağırdı!
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı
- Dev maçta kazanan Fenerbahçe!