Şekersiz 15 dakikada hazır pekmezli kurabiye tarifi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:10

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:10

Tatlı krizlerinize hem sağlıklı hem de hızlı bir çözüm arıyorsanız, pekmezli kurabiye tam size göre! Rafine şeker kullanmadan, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif; özellikle çay saatleri ve atıştırmalık anlar için birebir.

MALZEMELER

1 çay bardağı üzüm ya da dut pekmezi

Yarım çay bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilin

1 çay kaşığı karbonat

Aldığı kadar tam buğday unu (yaklaşık 2 - 2,5 su bardağı)

Üzeri için: Ceviz, badem veya susam (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Derin bir kapta pekmez, yumurta ve yağı güzelce çırpın.

Üzerine tarçın, vanilin ve karbonatı ekleyin.

Azar azar un ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

İsterseniz üzerlerine ceviz ya da susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.