Danimarka mutfağının ulusal lezzeti: Stegt flæsk tarifi
Kıtır kıtır eti, kremalı maydanoz sosu ve haşlanmış patates... Stegt Flæsk, Danimarka mutfağının kalbinde yer alan güçlü bir tat! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz geleneksel bir tarif.
Danimarkalıların gururla “ulusal yemeğimiz” dediği Stegt Flæsk, basit malzemelerle büyük lezzetler yaratmanın kanıtı. İnce kesilmiş etlerinin fırında çıtır çıtır pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, yanında haşlanmış patates ve dillere destan maydanoz sosuyla servis ediliyor.
KLASİK STEGT FLÆSK TARİFİ
Malzemeler
- 400-500 gram göğüs eti (ince dilimlenmiş, yağlı)
- 6 adet orta boy patates
- Tuz
- Karabiber
Maydanoz Sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı süt
- 1 demet taze maydanoz (ince doğranmış)
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı
- Etleri tuzlayın ve fırın tepsisine dizin.
- 200°C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Etler altın rengi alıp çıtır hale gelene kadar pişirmeye devam edin. Ara ara çevirin.
- Patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın (yaklaşık 20 dakika). Kabuklarını soyup sıcak tutun.
- Tereyağını bir tencerede eritin, unu ekleyip 1-2 dakika kavurun.
- Sütü azar azar ekleyerek çırpın, topaklanmamasına dikkat edin.
- Sos koyulaşınca doğranmış maydanozu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Çıtır et dilimlerini haşlanmış patateslerle birlikte tabağa yerleştirin. Üzerine ya da yanına maydanoz sosunu dökün. Sıcak servis edin.
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