Danimarka mutfağının ulusal lezzeti: Stegt flæsk tarifi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 19:23

Güncelleme: 07.04.2025 - 19:23

Danimarkalıların gururla “ulusal yemeğimiz” dediği Stegt Flæsk, basit malzemelerle büyük lezzetler yaratmanın kanıtı. İnce kesilmiş etlerinin fırında çıtır çıtır pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, yanında haşlanmış patates ve dillere destan maydanoz sosuyla servis ediliyor.

KLASİK STEGT FLÆSK TARİFİ

Malzemeler

400-500 gram göğüs eti (ince dilimlenmiş, yağlı)

6 adet orta boy patates

Tuz

Karabiber

Maydanoz Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 demet taze maydanoz (ince doğranmış)

Tuz

Karabiber

Yapılışı