Bugün ne pişirsem? 17. gün Ramazan iftar menüsü: Pratik tariflerle kurulan nefis bir iftar sofrası...

Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, sofralarda hem pratik hem de farklı tarifler görmek keyifli olur. İftara özel menü; besleyici bir çorba, fırında veya tencerede pişen doyurucu bir ana yemek, yanına uyumlu bir pilav, ferahlatıcı bir salata ve hafif tatlıdan oluştuğunda hem mideyi yormadan hem de keyifli bir akşam sunar. İşte sofralarınıza lezzet ve çeşit katacak 17. gün iftar menüsü...

BROKOLİ VE HAVUÇ ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı brokoli

1 adet havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı sebze suyu veya su

Tuz, karabiber

1 çay bardağı süt

Hazırlanışı:

Brokoli ve havucu küçük parçalar halinde doğrayın. Tencereye tereyağını alıp unu kavurun. Sebzeleri ekleyip birkaç dakika soteleyin. Sebze suyunu ilave edip kaynamaya bırakın. Çorba kıvam alınca sütü yavaşça ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp sıcak servis edin.

FIRINDA BAHARATLI SOMON VE SEBZELER

Malzemeler:

2 fileto somon

1 adet kabak

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

Hazırlanışı:

Sebzeleri doğrayıp fırın kabına yerleştirin. Somon filetolarını baharat ve limonla marine edin. Somonu sebzelerin üzerine yerleştirin. Zeytinyağı gezdirip 180 derece fırında 25–30 dakika pişirin.

KARNABAHAR VE HAVUÇLU KİNOA PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı kinoa

1 su bardağı küçük doğranmış karnabahar

1 adet havuç (küçük küp)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı su veya sebze suyu

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Zeytinyağını tencerede ısıtın ve sebzeleri 2–3 dakika kavurun. Kinoa ve suyu ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Sıcak olarak servis edin.

KÖZ BİBER VE BEYAZ PEYNİRLİ SALATA

Malzemeler:

2 adet közlenmiş kırmızı biber

100 gr beyaz peynir

5–6 dal taze maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çimdik tuz

İsteğe bağlı:

Birkaç zeytin

Hazırlanışı:

Közlenmiş kırmızı biberleri soyup uzun şeritler halinde doğrayın. Beyaz peyniri küçük küpler halinde kesin. Taze maydanozu ince kıyın ve salataya ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu gezdirip hafifçe karıştırın. İsteğe bağlı olarak zeytinlerle süsleyerek servis edin.

FIRINDA BALLI KABAK TATLISI

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

3 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı ceviz içi

Hazırlanışı:

Kabakları soyup dilimleyin. Fırın kabına dizip üzerine bal ve tarçın gezdirin. 180 derece fırında 20–25 dakika pişirin. Servis ederken üzerini dövülmüş cevizle süsleyin.