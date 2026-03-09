Bugün ne pişirsem? 19. gün Ramazan iftar menüsü: Sofralara farklı tatlar katacak Dengeli menü..

Ramazan ayı ilerledikçe iftar sofralarında farklı lezzetler denemek hem sofralara çeşit katar hem de iftarı daha keyifli hâle getirir. Gün boyu süren orucun ardından mideyi yormayacak bir başlangıç, doyurucu bir ana yemek ve hafif bir tatlıyla hazırlanan dengeli menüler iftar için ideal bir tercih olur. İşte sofralarınıza yeni lezzetler ekleyecek 19. gün iftar menüsü...

PATATESLİ ISPANAK ÇORBASI

Malzemeler:

1 adet orta boy patates

1 su bardağı doğranmış ıspanak

1 adet küçük soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı su veya sebze suyu

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Soğanı ince doğrayıp tereyağında kavurun. Unu ekleyip hafifçe kavurmaya devam edin. Küp doğranmış patates ve ıspanağı ekleyin. Suyu ilave edip patatesler yumuşayana kadar kaynatın. Blenderdan geçirip tuz ve karabiber ekleyin. Sıcak servis edin.

FIRINDA SEBZELİ KÖFTE

Malzemeler:

300 gr kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

1 adet patates

1 adet kabak

1 adet domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Kıyma, soğan, yumurta, galeta unu ve baharatları karıştırarak köfte harcını hazırlayın. Köfteleri yuvarlayıp fırın tepsisine dizin. Dilimlenmiş patates ve kabağı ekleyin. Üzerine domates dilimleri ve zeytinyağı ekleyin. 180 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

DOMATESLİ ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritip şehriyeleri kavurun. Pirinci ekleyip birkaç dakika karıştırın. Rendelenmiş domates ve sıcak suyu ekleyin. Tuz ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmeye bırakıp servis edin.

YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI

Malzemeler:

1 demet semizotu

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Semizotunu iyice yıkayıp doğrayın. Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın. Semizotunu ekleyip karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis edin.

MUZLU SÜTLÜ TATLI

Malzemeler:

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı şeker

1 adet muz

1 paket vanilin

Hazırlanışı:

Süt, nişasta ve şekeri tencerede karıştırarak pişirin. Koyulaşınca vanilini ekleyin. Kaselere doğranmış muzları yerleştirin. Üzerine tatlı karışımını dökün. Soğuduktan sonra servis edin.