Bulaşık derdine son: Tek tavada 10 dakikada su böreği lezzeti

Çat kapı gelen misafire, pazar tembelliği yapılan sabahlara veya çayın yanına acil bir tuzlu arandığında imdada yetişen tava böreği, doğru sosla buluştuğunda adeta bir şahesere dönüşür. İşte pratik su böreği tarifi...

MALZEMELER

Temel Malzeme:

3 adet taze günlük yufka

Kabarmanın Sırrı (Özel Sos) İçin:

1 şişe sade maden suyu (Oda sıcaklığında)

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

İç Harcı İçin:

1 büyük kase beyaz peynir ve kaşar peyniri karışımı

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

Pişirmek İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı (Tavayı yağlamak için)

ADIM ADIM TARİF

Derin bir kasede süt, sıvı yağ ve yumurtayı tel çırpıcı ile iyice çırpın. Üzerine sade maden suyunu ekleyip hafifçe karıştırın (köpürecektir, bu normaldir).

Yanmaz yapışmaz, geniş (yaklaşık 26-28 cm) bir tavanın tabanını ve kenarlarını tereyağı ile bolca yağlayın.

Birinci yufkayı, kenarları tavanın dışına sarkacak şekilde tavanın ortasına bütün olarak serin.

İkinci yufkayı elinizle iri parçalara bölün. Böldüğünüz parçaların yarısını tavadaki bütün yufkanın üzerine buruşturarak yerleştirin. Hazırladığınız maden sulu sostan 4-5 yemek kaşığı kadar gezdirin.

Hazırladığınız peynirli ve maydanozlu harcın tamamını bu katmanın üzerine eşit şekilde yayın.

Kalan yufka parçalarını da peynirlerin üzerine kapatın ve tekrar sostan gezdirin. Son olarak, tavanın dışına sarkan ilk yufkanın kenarlarını böreğin üzerine doğru (bohça gibi) düzgünce kapatın. Kalan tüm sosu böreğin en üstüne dökün ve fırçayla her yerine yayın.

Tavayı ocağın büyük gözüne alın ama ateşi en kısık ayara getirin. Kapağını kapatarak altı nar gibi kızarana dek (yaklaşık 10-12 dakika) pişirin. Ara sıra tavayı sapından tutup hafifçe sallayarak böreğin yapışmadığından emin olun.

Altı tamamen kızardığında, düz bir servis tabağı veya tava kapağı yardımıyla böreği ters çevirin. Tavanın tabanını çok az daha yağlayıp böreğin diğer yüzünü de tavaya kaydırın. Kapak açık şekilde, bu yüzü de kızarana kadar pişirin. İlk sıcağı geçtikten sonra dilimleyerek servis yapın.