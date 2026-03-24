Bursa mutfağının saklı lezzeti: Nebidede çorbası tarifi

Yörede hem kötü olaylardan korunmak hem de dileklerin gerçekleşmesi amacıyla yapılan çorba dağıtılması geleneği bugün de devam ediyor. İşte, şifa deposu Nebidede çorbası tarifi...

NEBİDEDE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram köy tavuğu eti

2 litre köy tavuğu suyu

500 gram un

250 gram tereyağı

1 litre su

500 gram nohut

50 gram nane

Tuz

NEBİDEDE ÇORBASI YAPILIŞI

Un, su ve tuz kullanılarak hamur hazırlanır.

Hamur oklavayla erişte yufkası kadar açıldıktan sonra parmak kalınlığında kesilir.

Şerit halindeki parçalar bıçakla dikdörtgen şeklinde tekrar kesilir.

Tavuk ve nohut haşlanır.

Haşlanan tavuklar parçalanır.

125 gram tereyağı tencerede eritilip üzerine su ve tavuk suyu eklenir.

Su kaynayınca ilk olarak kesme hamurlar sonrasında tavuk parçaları, nohut ve tuz ilave edilir.

Yaklaşık 15-20 dakika kaynadıktan sonra çorba ocaktan alınır.

125 gram daha tereyağı eritilip içine nane eklenir ve kaynayan çorbanın üstüne dökülür.

Sıcak olarak servis edilir.

Afiyet olsun!