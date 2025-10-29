Bursa’nın efsane lezzeti: Cantık tarifi

Cantık, özellikle Bursa yöresine özgü bir mini pide çeşididir. Görünüş olarak küçük bir kıymalı pideyi andıran bu lezzet, genellikle yuvarlak formda hazırlanır.
CANTIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık süt
- Yarım su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
İç harcı için:
- 300 gram kıyma
- 1 adet büyük boy soğan
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet domates
- Tuz, karabiber, pul biber
CANTIK NASIL YAPILIR?
Hamuru hazırlayın:
Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırın. Unu ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamur ele yapışmayan kıvama gelince üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.
İç harcı hazırlayın:
Soğan, biber ve domatesi ince doğrayın. Kıymayla karıştırın, baharatları ekleyip yoğurun.
Şekil verin:
Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlak şekilde açıp ortasına kıymalı harçtan koyun.
Pişirin:
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.