Bursa’nın efsane lezzeti: Cantık tarifi

Cantık, özellikle Bursa yöresine özgü bir mini pide çeşididir. Görünüş olarak küçük bir kıymalı pideyi andıran bu lezzet, genellikle yuvarlak formda hazırlanır.

CANTIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

4 su barda ğı un

1 su bardağı ılık s üt

Yar ım su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

300 gram k ıyma

1 adet b üyük boy so ğan

1 adet yeşil biber

1 adet domates

Tuz, karabiber, pul biber

CANTIK NASIL YAPILIR?

Hamuru hazırlayın:

Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırın. Unu ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamur ele yapışmayan kıvama gelince üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.

İç harcı hazırlayın:

Soğan, biber ve domatesi ince doğrayın. Kıymayla karıştırın, baharatları ekleyip yoğurun.

Şekil verin:

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlak şekilde açıp ortasına kıymalı harçtan koyun.

Pişirin:

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.