Bursa’nın efsane lezzeti: Cantık tarifi

29.10.2025 17:50:00
Haber Merkezi
Bursa mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan cantık, kıymalı iç harcı ve yumuşacık hamuru ile adeta damak çatlatıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz cantık tarifiyle sofralarınıza Bursa lezzetini taşıyın!

Cantık, özellikle Bursa yöresine özgü bir mini pide çeşididir. Görünüş olarak küçük bir kıymalı pideyi andıran bu lezzet, genellikle yuvarlak formda hazırlanır.

CANTIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket instant maya
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet domates
  • Tuz, karabiber, pul biber

CANTIK NASIL YAPILIR?

Hamuru hazırlayın:

Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırın. Unu ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamur ele yapışmayan kıvama gelince üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.

İç harcı hazırlayın:

Soğan, biber ve domatesi ince doğrayın. Kıymayla karıştırın, baharatları ekleyip yoğurun.

Şekil verin:

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlak şekilde açıp ortasına kıymalı harçtan koyun.

Pişirin:

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

